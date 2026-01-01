Deine detaillierten Einblicke in Slack

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1Basierend auf einer internen Analyse während der Pilotphase der KI-in-Slack-Funktionen (Channel-Übersichten, Thread-Zusammenfassungen und KI-Suchantworten)

2Customer Success Metrics, GJ2024 Grundlage: Gesamt n = 247–1.696; interne Daten von Slack

3Interne Daten von Slack, Analyse der Produktnutzung, GJ2025

4Slack Customer Tracking Survey, GJ2025. Interne Umfrage unter wöchentlich aktiven Slack-Benutzer:innen in den Regionen US, GB, CA und AU. Gesamt n = 2.410

5G2-Marktberichte im Winter 2026 für Arbeitsmanagement, Workflow-Management, Software für Projektmanagement, Enterprise-Suche, Wissensdatenbank, Mitarbeitenden-Q&A, Audiokonferenzen, Instant Messaging für Unternehmen, einheitliche Workspaces und vieles mehr