Slack ist das gesammelte Wissen deines Teams

Arbeite schneller und intelligenter –, mit Kolleg:innen, Apps und KI an deiner Seite.

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Launch planen
Projekte ausführen
Mit Kund:innen unterhalten
Einen Agenten fragen
Aufgaben automatisieren

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Mit Kund:innen unterhalten

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Aufgaben automatisieren

Deine Möglichkeiten mit KI und Agenten ausweiten

Die KI in Slack bringt dich nicht zum Nachdenken, sie hilft dir dabei. Sie fasst Unterhaltungen zusammen und sucht anhand von Unterhaltungen. So sorgt sie dafür, dass jede App und jeder Agent hilfreicher und kontextbasierter sind als je zuvor.

Deinen Tag mit Slack organisieren

Eine verpasste Unterhaltung zusammenfassen

Mit Claude schnelle Antworten erhalten

KI-Notizfunktion in Huddles aktivieren

Code mit GitHub Copilot überprüfen

In Agentforce nach Kundendaten suchen

Knowledge

Allen Beteiligten sofortigen Kontext liefern
Erhalte Zugriff auf jede Datei, jede Entscheidung und jede Unterhaltung, damit du auf bereits vorhandenen Arbeitsergebnissen aufbauen kannst, anstatt jedes Mal das Rad neu erfinden zu müssen.
Vorhang auf für Slackbot, deinen persönlichen Agenten für die Arbeit
Slackbot ist nicht nur irgendeine KI. Diese KI kennt dein Team in- und auswendig. Sie passt sich deinem Stil an, findet was du brauchst und hilft dir dabei, deine Arbeit schneller zu erledigen.
Mehr über Slackbot erfahren
Eine Suche, die alles abdeckt
Mit der KI-gestützten Suche hast du ganz einfach das gesamte gespeicherte Wissen deines Unternehmens zur Hand.
Mehr über die KI-gestützte Suche erfahren
CRM-Daten in die Unterhaltung einbinden
Kundeneinblicke befinden sich jetzt direkt bei Unterhaltungen, sodass Geschäfte einfacher abgeschlossen werden können.
Mehr über Salesforce in Slack erfahren
97 Min.
durchschnittliche Zeit, die Benutzer:innen wöchentlich mit KI in Slack sparen können1
Die Slack-UI zeigt eine KI-Antwort auf eine Suchanfrage.
Die Slack-UI zeigt eine KI-Antwort auf eine Suchanfrage.
Ein Salesforce-Channel in Slack zeigt ein Dashboard mit Daten zu einer Opportunity.

People

Deine Mitarbeitenden vernetzen
Die dialogbasierte Benutzeroberfläche von Slack vereinfacht die Zusammenarbeit – egal ob mit Kolleg:innen oder einem Agenten.
Alles beginnt mit einem Channel
Channels sind flexible, transparente Orte für die Zusammenarbeit mit deinem Team, KI-Assistenten und Agenten.
Mehr über Channels erfahren
Wenn Reden einfacher ist als Schreiben
…, nimm an einem Huddle teil, unserem integrierten Videotool. Mit KI in Slack schreiben sich deine Meeting-Notizen selbst.
Mehr über Huddles erfahren
Unterhaltungen aus dem E-Mail-Postfach herausholen
Mit Slack Connect kannst du direkt aus Slack heraus in Echtzeit mit Kund:innen und Anbieter:innen sprechen. Das ist mit E-Mails nicht möglich.
Mehr über Slack Connect erfahren
„Slack ist für unser Wachstum, unser Tempo und unsere Fähigkeit, alle Beteiligten immer auf dem Laufenden zu halten, unerlässlich.“
Kate Jenson, Head of Americas, Anthropic
Die Slack-UI zeigt einen Unterhaltungs-Thread zwischen einem Team und einem Agentforce-Agenten.
Ein Huddle in Slack zeigt eine Präsentation für die Strategie zur Produkteinführung.
Ein Slack Connect-Channel zeigt eine Unterhaltung zwischen einem internen Team und externen Kund:innen.

Process

Deine gesamte Arbeit an einem Ort erledigen
Automatisiere tägliche Besprechungen, Projekt-Updates und Genehmigungen, um deinem Team Rätselraten zu ersparen, damit es sich auf das Unternehmenswachstum konzentrieren kann.
Jede:r kann Aufgaben in Slack automatisieren
Slack erleichtert es allen Benutzer:innen, mit einem Klick oder per Code selbst zeitsparende Automatisierungen zu erstellen.
Mehr über Workflows erfahren
Projekte und Aufgaben verwalten
Nachverfolgen, genehmigen, als erledigt markieren – alles direkt aus der Unterhaltung heraus.
Mehr über Listen erfahren
Ein einfacherer Weg, um loszulegen
Festgefahren beim Projektmanagement? Du brauchst ein Briefing? Für alles gibt es eine Vorlage.
Alle Vorlagen ansehen
35 %
Zeitersparnis für Slack-Benutzer:innen dank Automatisierungen2
Ein Workflow-Builder skizziert Schritte zum Senden einer Nachricht an einen Channel und zum Hinzufügen weiterer Schritte.
Ein Projektmanagement-Dashboard in Slack zeigt Vorfälle bei Kund:innen.
Die Slack-UI zeigt verschiedene Workflow-Vorlagen.

Platform

Sicher, skalierbar, ohne Silos
Unsere flexible, offene Plattform ist dafür konzipiert, jedem Unternehmen die besten Agenten und KI-Funktionen zur Verfügung zu stellen, und kann genau an die Anforderungen deiner Teams angepasst werden.
Von Atlassian bis Zoom
Google Drive. ChatGPT. Vercel. Box. Asana. Workday. Alles funktioniert in Slack.
Alle Integrationen ansehen
Slack an deine Anforderungen anpassen
Unsere Plattform ist flexibel, sodass du genau die Lösungen erstellen kannst, die du für dein Unternehmen brauchst.
Mehr über Entwicklungstools erfahren
Sorglos arbeiten
Was in Slack geteilt wird, ist sicher. Unser Sicherheitsprogramm schützt deine Daten auf jeder Ebene.
Mehr über Sicherheit erfahren
„Die Arbeit beginnt mit Gesprächen. Darum ist es für uns ganz natürlich, dass wir in Slack unsere Agenten erstellen.“
Guillermo Rauch, CEO, Vercel
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Die innovativsten Unternehmen wickeln ihre Geschäfte in Slack ab

Wie OpenAI Slack nutzt, um sich mit Kund:innen zu vernetzen und ChatGPT zu erweitern

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Wie Spotify mit Slack den Anzeigenverkauf ankurbelte und die Abläufe optimierte

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Wie Signable den digitalen Wandel mithilfe von Slack anführt

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ezCater nutzt Slack und Agentforce, um Millionen von Menschen zu versorgen

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Wie OpenAI Slack nutzt, um sich mit Kund:innen zu vernetzen und ChatGPT zu erweitern

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Wie Spotify mit Slack den Anzeigenverkauf ankurbelte und die Abläufe optimierte

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Wie Signable den digitalen Wandel mithilfe von Slack anführt

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ezCater nutzt Slack und Agentforce, um Millionen von Menschen zu versorgen

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Jetzt loslegenDeinen Plan finden

Unser Geschäft ist das Wachstum von Unternehmen

90
%
der Benutzer:innen bestätigen, dass Slack ihnen hilft, besser vernetzt zu bleiben4
43
die durchschnittliche Anzahl der von Teams in Slack verwendeten Apps3
87
%
der Benutzer:innen sagen, dass Slack ihnen hilft, effizienter zusammenzuarbeiten4

Millionen von Menschen arbeiten gerne in Slack

700 Mio.
täglich gesendete Nachrichten3
4 Mio.
Slack Connect-Benutzer:innen, die jede Woche direkt mit externen Teams zusammenarbeiten3
3 Mio.
tägliche Workflows3
1,7 Mio.
aktiv genutzte Apps pro Woche3
Das sagen nicht nur wir
Slack ist einer der Marktführer in mehr als 314 G2-Marktberichten.5
Awarded Best Result - Winter 2026 by G2 market reportsVon G2-Marktberichten im Winter 2026 als benutzerfreundlichste Lösung in der Kategorie „Enterprise” ausgezeichnetAwarded Highest User Adoption - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in Small Business- Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in mid-market - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in Enterprise - Winter 2026 by G2 market reports

Deine detaillierten Einblicke in Slack

A picture of two women clapping at a conference next to a Dreamforce logo.
Veranstaltung

Bereit für die Zukunft der KI in Slack?

Slack Agentforce mascot along with various others.
Webinar

Agentenproduktivität für alle Mitarbeitenden aktivieren

Slack user interface with a floating agentforce mascot.
Blog

Agentforce 2.0: Agentforce jetzt in Slack

An image of a Slack workspace with a number of users chatting.
Leitfaden

10 Möglichkeiten, mit Slack ineffektive Meetings zu ersetzen

A picture of two women clapping at a conference next to a Dreamforce logo.
Veranstaltung

Bereit für die Zukunft der KI in Slack?

Slack Agentforce mascot along with various others.
Webinar

Agentenproduktivität für alle Mitarbeitenden aktivieren

Slack user interface with a floating agentforce mascot.
Blog

Agentforce 2.0: Agentforce jetzt in Slack

An image of a Slack workspace with a number of users chatting.
Leitfaden

10 Möglichkeiten, mit Slack ineffektive Meetings zu ersetzen

1Basierend auf einer internen Analyse während der Pilotphase der KI-in-Slack-Funktionen (Channel-Übersichten, Thread-Zusammenfassungen und KI-Suchantworten)
2Customer Success Metrics, GJ2024 Grundlage: Gesamt n = 247–1.696; interne Daten von Slack
3Interne Daten von Slack, Analyse der Produktnutzung, GJ2025
4Slack Customer Tracking Survey, GJ2025. Interne Umfrage unter wöchentlich aktiven Slack-Benutzer:innen in den Regionen US, GB, CA und AU. Gesamt n = 2.410
5G2-Marktberichte im Winter 2026 für Arbeitsmanagement, Workflow-Management, Software für Projektmanagement, Enterprise-Suche, Wissensdatenbank, Mitarbeitenden-Q&A, Audiokonferenzen, Instant Messaging für Unternehmen, einheitliche Workspaces und vieles mehr

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