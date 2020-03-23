/add-task Review pull requests at 5pmOr mention @PiReminderBot:
@PiReminderBot Review pull requests at 5pmThis will add a task for on Pi Reminder and will send a follow up reminder to you or your teammates on slack at the reminder time.
/add-task Review pull requests at 5pm for @your_team_mateReplace the @your_team_mate with your team mate's email id, slack username or pi reminder username
/add-task Review pull requests at 5pm every 2 days
/add-task Scrum meeting at 5pm every weekdayFeatures:* Assign tasks to teammates
/list-tasks* Delete any of your upcoming task:
/delete-task Review pull request* Mark your last task as completed (Pi Reminder Plus :airplane:)
/complete-taskPricing:
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