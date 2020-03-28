ActRecipeBot

Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
ActRecipeは、お客様の機密データおよびトランザクションデータを必要な範囲において保持します。全てのデータや通信は暗号化されており、機密性は担保されております。
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
テンポラリデータは最大90日、バックアップデータは最大30日、それぞれ暗号化して保持されます。いずれも日数が超過した場合は自動的に削除されます。
Richtlinie zur Datenspeicherung
テンポラリデータは最大90日、バックアップデータは最大30日、それぞれ暗号化して保持されます。いずれも日数が超過した場合は自動的に削除されます。
Rechenzentrumsstandort(e)
Japan
Daten-Hosting-Unternehmen
AWS
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no
App/Dienst verwendet große Sprachmodelle (LLM)
no