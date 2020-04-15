Netumo is a domain and website monitor to manage all your domains and websites from one location. Track uptime and make sure you know instantly once a website or device is down. Also, track HTTPS Certificates and Domain name expiry all from one place.
Netumo kann Folgendes tun:
Überprüfe die Details, um die Sicherheitspraktiken dieser App besser zu verstehen. Mehr Infos über die Bewertung von Apps für deinen Workspace findest du in unserem Support-Center.
We follow GDpr and fulfill all requests as listed in our Privacy Policy
HIPAA-konform
no
Diese App bietet zwar ggf. HIPAA-Compliance, Slack hat jedoch keine Geschäftspartnervereinbarung mit Drittanbietern von Anwendungen, einschließlich derjenigen im Slack Marketplace. Daher bist du dafür verantwortlich, die Compliance des Anbieters zu überprüfen und eine entsprechende Vereinbarung vor der Aktivierung abzuschließen.
Sicherheit
Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
Google, Facebook
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
no
Kontakt für Sicherheitsfragen
support@netumo.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Programm zur Mitteilung von Schwachstellen deckt die Slack App
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern