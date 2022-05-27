Datum des letzten Penetrationstests
2022-05-27
Potenziellen Kunden steht auf Anfrage eine Zusammenfassung zur Verfügung
yes
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
no
Kontakt für Sicherheitsfragen
contact@flyle.io
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
no
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
Spring Boot, Vue, Stripe, Jira, Zendesk,Salesforce
Verwendet Token-Rotation
no