This app is for developers. It improves the development environment conveniently by linking with the chrome extension. Capture and edit web pages and send them directly to Slack. You can easily send the debugging contents of the web page under development to team members.Already have the chrome extension installed? Click here to the chrome web store. To learn more about RQ-Report for Slack, visit our Guide.
RQ Report kann Folgendes einsehen:
RQ Report kann Folgendes tun:
Überprüfe die Details, um die Sicherheitspraktiken dieser App besser zu verstehen. Mehr Infos über die Bewertung von Apps für deinen Workspace findest du in unserem Support-Center.
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Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
We do not store any data.
Richtlinie zur Datenspeicherung
We do not store any data.
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no
Zertifizierungen & Compliance
Verfahren zu Anfragen für die Datenlöschung
We do not store any data.
HIPAA-konform
yes
Diese App bietet zwar ggf. HIPAA-Compliance, Slack hat jedoch keine Geschäftspartnervereinbarung mit Drittanbietern von Anwendungen, einschließlich derjenigen im Slack Marketplace. Daher bist du dafür verantwortlich, die Compliance des Anbieters zu überprüfen und eine entsprechende Vereinbarung vor der Aktivierung abzuschließen.
Sicherheit
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
no
Kontakt für Sicherheitsfragen
shock@docs.kr
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern