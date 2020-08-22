FeedBaxley

Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
Data is retained unless customers contact us for their data to be removed
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
Data is retained unless customers contact us for their data to be removed, in which case we delete everything permanently.
Richtlinie zur Datenspeicherung
Data is securely stored using industry standard technologies.
Rechenzentrumsstandort(e)
USA
Details zum Daten-Hosting
Cloud hosted
Daten-Hosting-Unternehmen
Heroku
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no