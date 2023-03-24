Coefficient: Slack for Sheets

Datum des letzten Penetrationstests
2023-03-24
Potenziellen Kunden steht auf Anfrage eine Zusammenfassung zur Verfügung
yes
Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
Google Workspace
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
yes
Kontakt für Sicherheitsfragen
support@coefficient.io
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
yes
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
Users choose which data source systems to connect to Coefficient to set up data automations. Supported data sources include Salesforce, HubSpot, MySQL, PostgreSQL, Looker, Tableau, Stripe, Zendesk, Jira, and Microsoft Excel / OneDrive.
Verwendet Token-Rotation
no