A natural person to which the data refers has the right to request from the administrator access to the data, their rectification, erasure or restriction of their processing at any time, as well as the right to object to the processing of data, move the data and lodge a complaint with a supervisory authority – the President of the Office of Personal Data Protection. 6. Users can manage the consents given via the Customer Support e-mail address: *support@nozbe.com*. 7. The withdrawal/modification of the consent does not affect the lawfulness of the processing, which was made on the basis of the consent before its withdrawal/modification. 8. The data will be processed for no longer than it is necessary to achieve the above objectives; however, no longer than until the withdrawal or modification of a given consent and, after this time, they may be processed until the expiry of the limitation period. 9. The administrator of data takes necessary measures to ensure the safety of personal data collected and processed, and in the event of their breach, informs competent state authorities to enable detection of those responsible for the breach and prevent future breaches. Any natural person affected by a data breach will be notified of such fact. 10. Data stored by Nozbe include data required for creating an Account: name and surname, e-mail address, account type, IP address, geolocation data obtained on the basis of the IP address, and data necessary for processing the payment in case the user has a paid Account: address and billing information (optional – if the User wants an invoice). 11. Nozbe also stores other data added to the Nozbe system by the User while using the Service, ie.: * e-mail addresses of members on the team, provided the User creates a team in Nozbe; * projects: their names, descriptions and tasks they contain; * tasks: their names, parameters (such as date, required time, tags) and task comments; and, * files: files uploaded to Nozbe servers as attachments to tasks or projects and tokens of the third-party services used by the User: Google Drive, Calendar, Evernote, Dropbox, Box, OneDrive. 12. Using the Service involves entering various data on the Account by the User, including project names, tags, project sections, tasks or comments. Nozbe does not process this data in any way except to synchronize them across the User’s Devices, keeping them on the Nozbe servers and performing regular backups. The privacy of our Users’ data is Nozbe’s biggest priority; therefore, Nozbe employees do not have access to the data on the User’s Account unless the User has given explicit consent to solve the User’s problem. If the User of the Service regularly enters personal data of other natural persons such as contractors, clients, co-workers or other, the User may ask to sign a Personal Data Processing Agreement with Nozbe by sending an enquiry to *support*@nozbe.com*. ...