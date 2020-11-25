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GitHub

Mehr Möglichkeiten, GitHub in Slack zu nutzen

Mit Workflow-Builder automatisieren

Verwandle mit dem Workflow-Builder* alltägliche Prozesse in Automatisierungen, ohne auch nur eine Zeile Code zu schreiben. Füge Workflows Drittanbietertools wie GitHub hinzu, um die Arbeit und Abläufe aus Slack heraus zu organisieren, und nutze Vorlagen für einen schnellen Start. Mehr Infos über Automatisierungen

Für GitHub verfügbare Vorlagen:

Neuer GitHub-Vorgang

Ein Formular in Slack ausfüllen, um einen GitHub-Vorgang zu erstellen

* Workflow-Builder ist nur in kostenpflichtigen Abonnements verfügbar