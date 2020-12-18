Potenziellen Kunden steht auf Anfrage eine Zusammenfassung zur Verfügung
yes
Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
N/A
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
no
Kontakt für Sicherheitsfragen
support@marketbeam.io
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
URL zum Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
Programm zur Mitteilung von Schwachstellen deckt die Slack App
yes
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
URL zum Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
no
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
N/A
Verwendet Token-Rotation
no