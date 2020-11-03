Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
Sign in with Google
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
no
Kontakt für Sicherheitsfragen
hello@prodcamp.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
yes
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
AWS RDS, AWS SES, AWS ECS, Amazon S3, Amazon CloudFront, Google Re-captcha
Verwendet Token-Rotation
no