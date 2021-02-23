issue-alize for Backlog

Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
TailShape will Customer Data be backuped for 1week.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
TailShape don't archive Customer Data.
Richtlinie zur Datenspeicherung
issuealize is hosted with Amazon Web Services (AWS). The default data centre is in the Japan.
We keep only the minimum amount of information and strictly manage it.
Rechenzentrumsstandort(e)
Japan
Daten-Hosting-Unternehmen
AWS
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no
Richtlinien für Unterauftragsverarbeiter