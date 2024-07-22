Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
Data will be retained until it is no longer required. Afterwards it will be deleted permanently.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
Data will be deleted permanently once it is no longer required or until requested.
Richtlinie zur Datenspeicherung
Data is stored securely in AWS. Any sensitive information is encrypted.
Rechenzentrumsstandort(e)
Irland
Details zum Daten-Hosting
Cloud Hosted
Daten-Hosting-Unternehmen
AWS
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no