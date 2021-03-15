SelectorAIOps

Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
- Data in context of our application are "S2" queries to S2 Stack per customer.
- We retain data in
a) Trace Data: 12 hrs
b) Query Data: Until s2 application per customer is decommissioned.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
- Data in context of our application are "S2" queries to S2 Stack per customer.
- We archive data in
a) Query Data: Until s2 application per customer is decommissioned.
b) Cloud function logs: 30 days
Richtlinie zur Datenspeicherung
- Data in context of our application are "S2" queries to S2 Stack per customer.
- We store data in
a) Query Data: Until s2 application per customer is decommissioned.
Details zum Daten-Hosting
Selector application per customer (cloud or on-prem based on the deployment of the application)
Daten-Hosting-Unternehmen
Google cloud
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no