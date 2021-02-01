Verfahren zu Anfragen für die Datenlöschung

Request handling flow – Data Deletion 1. An individual submits a data deletion request to Salto via a Salto customer. 2. The request arrives at privacy@Salto.io. 3. The DPO-Legal reviews the legal aspects of the request and approved its handling. 4. The DPO-CS reviews the customer relations and system usage aspects, advises the customer how to control the data, and discusses the impact of the request (e.g., contradicting compliances, laws, system use, or user experience). 5. The DPO-CS customer advises the customer to search his relevant account/sand deletes the data as requested. 6. If requested by a customer and approved by DPO-CS and DPO-Legal, Salto may decide to facilitate the process in the following manner: The customer will search the relevant account/s at Salto’s SaaS and provide Salto with a user name for Salto’s system so that Salto will be able to remove all data uploaded or changed using the specific Salto user name. 7. Within three months the deleted data will be totally removed from Salto’s records.