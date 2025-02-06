Datum des letzten Penetrationstests
2025-02-06
Potenziellen Kunden steht auf Anfrage eine Zusammenfassung zur Verfügung
yes
Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
Okta, Google, Microsoft, SAML
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
yes
Kontakt für Sicherheitsfragen
security@gtmbuddy.ai
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Programm zur Mitteilung von Schwachstellen deckt die Slack App
yes
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
yes
Verwendet Token-Rotation
no