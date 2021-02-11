CallHippo is a revolutionary online phone service provider that operates in 50+ countries and can help you optimize your business communication to the maximum! You can get virtual numbers for your business and make, receive, and track your calls from a desktop, tablet, mobile or PC with a working internet.Key Features: 1. You can Integrate multiple Slack workspaces and channels. 2. Get calls and SMS activity: Whenever a user makes a call or sends a SMS from CallHippo dialer. System will send call/SMS activity to the integrated Slack channels.
CallHippo kann Folgendes einsehen:
CallHippo kann Folgendes tun:
Überprüfe die Details, um die Sicherheitspraktiken dieser App besser zu verstehen. Mehr Infos über die Bewertung von Apps für deinen Workspace findest du in unserem Support-Center.
When user remove the app from Callhippo, will remove the information of Slack
HIPAA-konform
no
Diese App bietet zwar ggf. HIPAA-Compliance, Slack hat jedoch keine Geschäftspartnervereinbarung mit Drittanbietern von Anwendungen, einschließlich derjenigen im Slack Marketplace. Daher bist du dafür verantwortlich, die Compliance des Anbieters zu überprüfen und eine entsprechende Vereinbarung vor der Aktivierung abzuschließen.
Sicherheit
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
no
Kontakt für Sicherheitsfragen
support@callhippo.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern