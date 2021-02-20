Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
Pupster will retain data as long as we the workspace has authorized the app. Backups will be retained for 60 days.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
Pupster will securely remove data upon app deletion or request to support@pupster.app.
Richtlinie zur Datenspeicherung
Pupster stores data in AWS US regions using standard encryption at rest controls.
Rechenzentrumsstandort(e)
USA
Details zum Daten-Hosting
Cloud hosted on AWS
Daten-Hosting-Unternehmen
AWS
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no