Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
Lunar Partners Ltd will retain customer data until they request the account to be closed and at that point all personal data will be deleted.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
Lunar Partners Ltd uses nightly backups but these are permanently deleted after 2 months.
Richtlinie zur Datenspeicherung
Lunar Partners Ltd stores client's data in Germany and it is not exported outside Europe.
Rechenzentrumsstandort(e)
Deutschland
Details zum Daten-Hosting
Cloud
Daten-Hosting-Unternehmen
Google
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no