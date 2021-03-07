lucky-draw

Datenschutz & Daten-Governance

Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien Luckydraw 서비스가 작동하는데 필요한 최소한의 데이터(slack team id, authentication token)을 제외하고, Luckydraw는 명령어 또는 사용 통계에 대한 정보를 수집하거나 저장 하지 않습니다. 또한 개인 식별 정보, 사용자 이름 또는 이메일 주소 등이 수집되거나 저장되지 않습니다. 최소한의 데이터는 사용자가 서비스를 이용하는 기간동안 보관됩니다.

Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten Luckydraw 서비스가 작동하는데 필요한 최소한의 데이터(slack team id, authentication token)을 제외하고, Luckydraw는 명령어 또는 사용 통계에 대한 정보를 수집하거나 저장 하지 않습니다. 또한 개인 식별 정보, 사용자 이름 또는 이메일 주소 등이 수집되거나 저장되지 않습니다. 최소한의 데이터 또한 삭제를 원할 경우 이메일을 보내주시면 1개월 이내에 삭제처리 됩니다.

Richtlinie zur Datenspeicherung Luckydraw 서비스가 작동하는데 필요한 최소한의 데이터(slack team id, authentication token)을 제외하고, Luckydraw는 명령어 또는 사용 통계에 대한 정보를 수집하거나 저장 하지 않습니다. 또한 개인 식별 정보, 사용자 이름 또는 이메일 주소 등이 수집되거나 저장되지 않습니다. 최소한의 데이터는 호스팅 제공업체의 데이터센터에 저장됩니다.

Rechenzentrumsstandort(e) Republik Korea

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Daten-Hosting-Unternehmen AWS