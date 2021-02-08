Todo Cloud

Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
Appigo Inc will retain customer's data in accordance with GDPR policies
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
Appigo Inc will remove customer's data in accordance with GDPR policies
Richtlinie zur Datenspeicherung
Appigo Inc stores only data that is relevant to the user's use of the application in AWS secure services.
Rechenzentrumsstandort(e)
USA
Details zum Daten-Hosting
Cloud Hosted
Daten-Hosting-Unternehmen
AWS
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no