Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
株式会社Photosynth（以下「当社」といいます。）は、当社または当社の提携する第三者が提供する商品またはサービス（以下「本サービス」といいます。）をご利用いただくため、最低限の個人情報（蓄積することにより個人情報と同視すべき情報を含みます。以下同じ。）をご提供いただいています。 当社は、ご提供いただいた個人情報を細心の注意をもって厳重に管理しております。
１．本ポリシーの適用範囲
「Akerunユーザー向けプライバシーポリシー」（以下、「本ポリシー」といいます。）は、当社の「Akerunユーザー利用規約」に基づき、AkerunユーザーIDを取得された方に適用されます。
２．個人情報の利用目的
当社は、個人情報を以下の目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、ご本人の同意がない限り、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。
①AkerunユーザーIDを取得して、AkerunユーザーIDを用いたサービスをご利用いただくため
②障害・メンテナンス等に関する情報の通知、サービスに関する利用状況の通知を行うため
③当社の他のサービスまたは当社の業務提携先の商品・サービス・イベント・セミナー等の案内を、端末装置上に表示し、または電子メール等により送付するため
④お問い合わせ等に対応するため
⑤本サービスの利用等に関する統計データを作成するため
⑥本サービスに関連する企画、立案または実施のため
⑦当社または当社の提携する第三者が提供するサービスにおいて、鍵の施錠または開錠等の利便性を向上させるため
３．取得する個人情報の内容
（１）当社は、前条第１項から第６項までの利用目的を達成するため、以下の個人情報を取得します。
①氏名またはユーザー名
②メールアドレス
③電話番号
④お問合せまたはご依頼に対する対応のため
⑤本サービスへのアクセス日時、アクセス元IPアドレス
⑥入退室等の履歴
（２）当社は、前条第７項の利用目的を達成するため、以下の個人情報を取得します。（ただし、以下の個人情報が必須となる機能の利用に同意したAkerunユーザーに限ります。）
①ユーザーを特定できる識別子
②位置情報
４．その他個人情報の取り扱いに関する事項
当社の個人情報の取り扱いに関して、本ポリシーに定めのない事項については、当社コーポレートサイトに掲載する上位のプライバシーポリシー（https://photosynth.co.jp/privacy/）の適用を受けます。
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
弊社では、個人情報の保護に関する法律に基づき、開示対象個人情報のご本人又はその代理人からの利用目的の通知、開示、訂正・追加又は削除、利用停止・消去又は第三者提供の停止 (以下、「開示等の求め」といいます。) の求めに対応させていただきます。
お客様自身で、個人情報の変更を希望される場合は、所定のフォームより変更手続を行ってください。
お客様が開示等の求めを希望される場合は、以下に記載する「個人情報に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。この場合、お客様ご自身であることが当社にて確認できた場合に限り、対応させていただきます。
Richtlinie zur Datenspeicherung
当社で収集した個人情報は、お客様が当社のサービスを受ける間、当社で保管・管理致します。お客様は、当社で保管・管理している自らの個人情報について開示を求めることができます。ただし当社では第三者への情報漏洩を防止するため、お客様自身であることが当社で確認できた場合に限り、速やかに当該情報をお客様に開示致します。
お客様が会員資格を失った場合、収集された個人情報はすべて削除されます。また、お客様から削除・訂正のご要望があった場合には、お客様ご自身であることが当社にて確認できた場合に限り、速やかに当該情報を削除・訂正致します。
本契約が解除又は別途当社指定する方法により解約された場合、当該時点以降、当
社は登録された情報を継続して保有する義務を負わないものとします。
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