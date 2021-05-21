Create a client-facing page for instant meeting scheduling, and post notifications to Slack whenever a new booking is made.Sprintful connects with your Slack workspace and enables your clients to book a meeting with you using a professional-looking webpage. Sprintful enables granular weekday and hourly availability, flexible time durations, advanced notification settings (including Slack), custom booking forms, and deep custom branding.
Sprintful kann Folgendes einsehen:
Sprintful kann Folgendes tun:
Überprüfe die Details, um die Sicherheitspraktiken dieser App besser zu verstehen. Mehr Infos über die Bewertung von Apps für deinen Workspace findest du in unserem Support-Center.
We do not store any data from Slack. As for non-Slack data, we comply with any requests for data deletion per our GDPR policy.
HIPAA-konform
no
Diese App bietet zwar ggf. HIPAA-Compliance, Slack hat jedoch keine Geschäftspartnervereinbarung mit Drittanbietern von Anwendungen, einschließlich derjenigen im Slack Marketplace. Daher bist du dafür verantwortlich, die Compliance des Anbieters zu überprüfen und eine entsprechende Vereinbarung vor der Aktivierung abzuschließen.
Sicherheit
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
no
Kontakt für Sicherheitsfragen
hello@sprintful.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern