Datum des letzten Penetrationstests
2021-01-01
Potenziellen Kunden steht auf Anfrage eine Zusammenfassung zur Verfügung
no
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
yes
Kontakt für Sicherheitsfragen
api-integration@cloudscene.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
no
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
N/A
Verwendet Token-Rotation
no