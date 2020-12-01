Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
Our data is backed up daily and kept for 14 days.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
We take daily backups of our database and provide tools for customers to remove their data.
Richtlinie zur Datenspeicherung
Our data is stored on secure servers where access is granted on an as needed basis in order to accomplish engineering related tasks such as debugging or investigating customer issues.
Rechenzentrumsstandort(e)
USA
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
yes
Richtlinien für Unterauftragsverarbeiter