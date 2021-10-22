Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
amptalkは、Slackのワークスペースとの統合に必要なデータ（例：アクセストークンやチャンネルID）のみを保管します。また、ワークスペースとのリンク解除や、統合を完全に削除することをユーザーが選択した場合、amptalkはデータストアからデータを削除します。
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
amptalkは、ユーザーが統合を削除したり、Slackのワークスペースのリンク解除を選択した場合、Slackのワークスペースとの統合に必要なデータを削除します。
Richtlinie zur Datenspeicherung
amptalkは、Slackのワークスペースとの統合に必要なデータを、統合期間中のみデータストアに保管します。
Details zum Daten-Hosting
クラウドに保管されます。
Daten-Hosting-Unternehmen
AWS
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no