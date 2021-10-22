アンプトークでの商談の解析終了やコメントの通知などが受け取ることが出来ます。 Slack上で各メンバーの商談へのリンクやタイトルなどを取得することで、より便利に商談へのアクセスをすることが可能となります。商談の解析が終わると、ホストや商談のタイトル、商談の録画へのリンクと共に通知をSlack上で受け取ることが出来ます。商談に対するコメントがあった場合その通知を受け取ることが出来ます。