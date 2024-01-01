Datum des letzten Penetrationstests
2024-01-01
Potenziellen Kunden steht auf Anfrage eine Zusammenfassung zur Verfügung
yes
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
yes
Kontakt für Sicherheitsfragen
security@gocassava.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
yes
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
Stripe, AWS S3 and Cloudfront, Plausible Analytics, hCaptcha, MailJet, and Digital Ocean
Verwendet Token-Rotation
no