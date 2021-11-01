Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
Any provider that supports SAML 2.0. If you do not use SAML 2.0, Brightidea can offer custom SSO implementation as a paid service.
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
yes
Kontakt für Sicherheitsfragen
security@brightidea.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
no
Verwendet Token-Rotation
no