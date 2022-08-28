Haiilo Share

Datum des letzten Penetrationstests
2022-08-28
Potenziellen Kunden steht auf Anfrage eine Zusammenfassung zur Verfügung
yes
Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
OAuth2 for services such as Google Workspace, or SAML for IDPs such as Azure, Okta, Onelogin, Ping Identity, etc.
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
no
Kontakt für Sicherheitsfragen
support@smarp.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
no
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
different services for customer support, analytics, email sending, server/data hosting
Verwendet Token-Rotation
no