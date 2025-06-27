Datum des letzten Penetrationstests
2025-06-27
Potenziellen Kunden steht auf Anfrage eine Zusammenfassung zur Verfügung
no
Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
Okta, Microsoft Entra ID（旧称: Azure Active Directory）, Google Workspace, OneLogin
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
yes
Kontakt für Sicherheitsfragen
support@up-sider.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
yes
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
Verwendet Token-Rotation
yes