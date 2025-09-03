Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
When you cancel your Bucket account, you can request data deletion at hello@bucket.co.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
Bucket reserves the right to delete your data 60 days after account cancellation, and once deleted, the information cannot be recovered.
Richtlinie zur Datenspeicherung
Bucket's data storage policy involves collecting only necessary data, encrypting all data via SSL/TLS during transmission, and encrypting data at rest.
Rechenzentrumsstandort(e)
Irland
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
yes
Richtlinien für Unterauftragsverarbeiter
App/Dienst verwendet große Sprachmodelle (LLM)
no