Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
MutexBot will retain customer data in accordance with the GDPR data retention policy.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
MutexBot will retain customer data in accordance with the GDPR archival/removal policy.
Richtlinie zur Datenspeicherung
MutexBot will retain customer data in accordance with the GDPR data storage policy.
Rechenzentrumsstandort(e)
USA
Details zum Daten-Hosting
Cloud hosted
Daten-Hosting-Unternehmen
DigitalOcean
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no