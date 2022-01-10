Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
Google, Github, Facebook, Twitter
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
no
Kontakt für Sicherheitsfragen
support@usebasin.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
no
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
Stripe, Cloudflare, Cloud 66, Postmark, AWS
Verwendet Token-Rotation
no