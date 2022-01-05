Digging the internet in the name of generating pipeline? Not anymore. With B2Brain, automatically receive account intelligence and put your best pitch forward.With B2Brain Slack app, stay on top of all intelligence for your target accounts, right within Slack and close better with your sales team.Goodbye robotic pitches. Automate all of your account research with B2Brain.
B2Brain kann Folgendes einsehen:
B2Brain kann Folgendes tun:
Überprüfe die Details, um die Sicherheitspraktiken dieser App besser zu verstehen. Mehr Infos über die Bewertung von Apps für deinen Workspace findest du in unserem Support-Center.
People can request data deletion by reaching out to us via support@b2brain.com.
We take prompt action by deleting/archiving the data as per our privacy policy.
HIPAA-konform
no
Diese App bietet zwar ggf. HIPAA-Compliance, Slack hat jedoch keine Geschäftspartnervereinbarung mit Drittanbietern von Anwendungen, einschließlich derjenigen im Slack Marketplace. Daher bist du dafür verantwortlich, die Compliance des Anbieters zu überprüfen und eine entsprechende Vereinbarung vor der Aktivierung abzuschließen.
Sicherheit
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
yes
Kontakt für Sicherheitsfragen
support@b2brain.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern