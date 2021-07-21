LawVu for Slack takes streamlined legal intake to the next level. Business users are busy, and changing apps means they have to take extra time to engage the legal team. When you bring intake to the business right where they work you increase productivity for everyone and build better partnership between legal and the business. Now business users can raise legal requests right from Slack. The integration captures all relevant fields, including the content and any attachments from the original message, and creates the matter in LawVu so it’s part of the legal team’s system of record The key details of a matter created in Slack are visible to channel members at any time, providing transparency and an audit trail.