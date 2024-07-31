COMPANY and Taplytics shall be separately responsible for conforming with such statutory Applicable Data Protection Law as is applicable to them. This applies in particular to the obligation to maintain a record of processing activities under their respective responsibility. COMPANY shall inform Taplytics without undue delay and comprehensively about any errors or irregularities related to statutory provisions on the Processing of Personal Data detected during a verification of the results of such Processing. COMPANY shall, upon termination or expiration of the Main Agreements and by way of issuing an Instruction, stipulate, within a period of time set by Taplytics, the measures to return data carrier media or to delete stored Personal Data. By default, data is stored by Taplytics for the duration of business relations with COMPANY, upon termination of business relations, all data stored on COMPANY will be deleted. This term is superseded by separately negotiated enterprise agreements between COMPANY and Taplytics. To read more, consult our Privacy Policy -