Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
Sign in with Slack
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
no
Kontakt für Sicherheitsfragen
escape.electric@gmail.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
no
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
OVHcloud for Hosting,
ImageKit Inc for Image Hosting,
Stripe for Invoice and Billing,
Google LLC and Slack Technologies LLC for communication
Verwendet Token-Rotation
no