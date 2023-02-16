Care Coordination for Slack

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After termination of all subscriptions associated with any of the Covered Services (“Subscription Termination”), Customer Data submitted to the Covered Services may remain in inactive status for up to 120 days. After such period, Customer data will be overwritten or deleted from production within 90 days. Customer Data will be deleted from backups within 300 days of Subscription Termination. This process is subject to applicable legal requirements. Without limiting the ability for customers to request return of their Customer Data submitted to the applicable Covered Services, Salesforce reserves the right to reduce the number of days it retains such data after termination of the Covered Service. Salesforce will update this Security, Privacy, and Architecture Documentation in the event of such a change. More information can be found here: