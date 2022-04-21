Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
PingOne, Azure AD, OKTA, Keycloak
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
yes
Kontakt für Sicherheitsfragen
support@precoro.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
no
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
Gainsight PX, HubSpot, Mode
Verwendet Token-Rotation
no