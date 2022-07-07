Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
We have dedicated Single Sign-On integrations available for Microsoft Azure AD, Google Cloud, and Okta. Alternatively, you can set up custom SAML SSO with any Identity Provider (IDP) of your choosing.
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
yes
Kontakt für Sicherheitsfragen
security@airfocus.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
no
Verwendet Token-Rotation
no