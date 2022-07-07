“Processing” of data means any operation or set of operations carried out with or without the aid of automated processes relating to personal data, such as collection, recording, organisation, sorting, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or integration, limitation, erasure or destruction. The data are deleted if you withdraw your consent and/or such data are no longer necessary for the purpose of processing. You have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to processing of your personal data based on point e or f of Art. 6 para. 1 s.1 GDPR, including profiling based on those provisions. For security and privacy at airfocus, find out more here:

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Richtlinie zur Datenspeicherung

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