Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
Okta and Microsoft Azure AD
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
no
Kontakt für Sicherheitsfragen
help@v-comply.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Programm zur Mitteilung von Schwachstellen deckt die Slack App
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
no
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
We use several AWS services for the functioning of our application that includes AWS Cognito, S3, Route 53, Cloudfront among others.
Verwendet Token-Rotation
no