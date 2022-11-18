Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
AllstarsBot keeps customer data until he deletes his account.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
AllstarsBot deletes all customer data once a request has been made to hello@allstarsbot.com.
Richtlinie zur Datenspeicherung
AllstarsBot does regular data backups stored on a separate server of our cloud provider.
Rechenzentrumsstandort(e)
Finnland
Details zum Daten-Hosting
Cloud
Daten-Hosting-Unternehmen
Hetzner
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no