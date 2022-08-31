Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
no
Kontakt für Sicherheitsfragen
info@marker.io
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
yes
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
Amazon Web Services, Inc
MongoDB, Inc.
Cloudflare
Google Analytics
Amplitude
Fullstory
Hotjar
Clearbit
Segment
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Stripe
Quaderno
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Sendgrid, Inc. (now twilio)
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Customer.io
Verwendet Token-Rotation
no