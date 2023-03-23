For the most up to date policy information, always refer to:

LumApps collects and stores personal data in accordance with general industry standards and practices and has implemented appropriate technical and organizational measures taking into account the nature of the data processing. It is possible that personal data we collect from you may be transferred, stored and/or processed outside the European Economic Area (EEA), specifically in the United States. If personal data is transferred outside the European Union (EU), we make sure that (i) the transferee is located in a country with adequate safeguards (as decided by the EU commission from time to time), or (ii) the transfer occurs by using model clauses published by the EU commission. We will not store personal data for a longer period than is necessary for the purpose described in this Privacy Policy, any contractual terms, or as required by law. The length of time that we hold your personal data may vary based on its purpose and will be reviewed regularly. For example, the personal data of potential clients is retained for a period not exceeding three (3) years from the last contact with the concerned person.