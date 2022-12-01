GroupsTracker.com

Datum des letzten Penetrationstests
2022-12-01
Potenziellen Kunden steht auf Anfrage eine Zusammenfassung zur Verfügung
no
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
no
Kontakt für Sicherheitsfragen
security@ebros.pl
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
no
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
Payments: Paypal, Libraries: nodeJS axios, aws-sdk, express, priomise-mysql,
Verwendet Token-Rotation
no