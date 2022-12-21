DC Music Status

Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
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Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
WK Web Kreativ does not archive any data exempt in session, based on current user interaction.
Richtlinie zur Datenspeicherung
WK Web Kreativ does not store any data except in session, only for the current user interaction.
Details zum Daten-Hosting
Own server on DigitalOcean.
Daten-Hosting-Unternehmen
DigitalOcean
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no