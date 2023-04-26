Living Security Training

Datum des letzten Penetrationstests
2023-04-26
Potenziellen Kunden steht auf Anfrage eine Zusammenfassung zur Verfügung
yes
Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
SAML SSO through: Okta, Azure, OneLogin, Ping and all other IDPs that support SAML
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
yes
Kontakt für Sicherheitsfragen
help@livingsecurity.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
yes
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
Auth0, LaunchDarkly, Hubspot
Verwendet Token-Rotation
no