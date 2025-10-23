Party on Slack

Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
ユーザーデータは、ユーザーがアプリをアンインストールするか、手動でデータを削除するまで保持されます。
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
ユーザーデータは、アンインストール時または明示的なユーザーの削除要請時に削除されます。この時点以降、ユーザーデータをアーカイブすることはありません。
Richtlinie zur Datenspeicherung
ユーザーデータは、Heroku PostgreSQLに安全に保存されます。
Rechenzentrumsstandort(e)
USA
Details zum Daten-Hosting
データは、PostgreSQLデータベースを使用してHerokuインフラストラクチャ上でホストされています。
Daten-Hosting-Unternehmen
Heroku
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no
App/Dienst verwendet große Sprachmodelle (LLM)
yes
Verwendete(s) LLM-Modell(e)
gpt, claude, gemini, grok, plamo
Aufbewahrungseinstellungen für LLM
LLMとのやり取りやプロンプトは、アプリによって保持されません。これらはユーザーのSlackワークスペース環境に直接投稿され、データベースには保存されません。
LLM-Richtlinie zur Datenüberlassung
このアプリは、ユーザーが提供するAPIキーを使用してLarge Language Models（LLM）にアクセスします。すべてのやり取りはユーザー環境ごとに分離されており、アプリはLLM処理データを保存しません。
LLM-Richtlinie zur Datenresidenz
LLMデータの所在地は、ユーザーが提供するAPIキーと設定に依存します。LLMデータはアプリ自体には保存されません。