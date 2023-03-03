Data storage, archival and removal policy Scope 1. The data which webapp.campfiresocial.io creates, receives, or maintains is subject to the requirements of this data storage, archival and removal policy. Data Storage 2. All stored data is stored/backed up in encrypted databases following the best practices to avoid data breaches. Data Archival 3. Data is backed up regularly and automatically into servers on different geographical locations to ensure there is a way to recover missing data in the case of business disaster recoveries. 4. All archived data is encrypted to follow best practices in data archival. Data Disposal 5. Organizational and associated user data is retained for the duration of the contract with each of our corporate clients so they can look at their historical info; after a contract termination, data is retained for up to one year within our database after which the client’s data is deleted from our database. 6. For more information in our data deletion/disposal policies please refer to CampfireSocial’s Privacy Policy -

Review periods 7. We also have implemented an annual data audit into our records. This ensures that we review our records to determine if we should keep these records for longer or shorter periods of time as well as ensuring that all data is stored properly.